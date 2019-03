Driedaags HARTH meditatieprogramma bij F en F in Sneek

Sneek-Iedereen heeft zo nu en dan een moment voor zichzelf nodig. Zou je graag op de resetknop willen drukken?Ontdek hoe je meer bereikt door minder te doen! Meer energie en geluk…Om de keuze makkelijker voor je te maken, organiseert Sportclub F en F The Inner Way van maandag 18 tot en met woensdag 20 maart van 9.00-12.00 uur een speciaal Harth meditatieprogramma. Ervaring is niet vereist. Onze enige wens is dat je meer flow in je leven kunt creëren.

Zorgeloos genieten en plezier maken. Dan voel je wat je nodig hebt om je hart te volgen. Zodat je weer vanuit jezelf en de energie die jou gegeven is in het leven staat. Waarom zou je dat uitstellen? Je kan een stap zetten naar een meer ontspannen leven. Door simpel even uit de tredmolen te stappen, stil te staan en te voelen. En dan weer verder te gaan met de juiste energie & focus op hetgeen waar het voor jou om draait in het leven. Volg jij je hart? Meer informatie en inschrijfformulieren beschikbaar op www.sportclubfenf.nl of via 0515-432030. Weet je nu al dat je ontspanning verdient en wil je je alvast aanmelden? Stuur een bericht naar info@sportclubfenf.nl. Aanmelden kan tot 15 maart aanstaande.