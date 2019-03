Betere start noordelijke mbo’ers in sportstudies Hanzehogeschool

Sneek- Studenten in het noordelijk mbo kunnen een vervolg aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen grondig voorbereiden in het keuzedeel ‘Voorbereiding HBO Sport.’ Het Friesland College, Alfa College en het Drenthe College ontwikkelden dit nieuwe keuzedeel samen met de hogeschool. Deze week ondertekenden de scholen hiervoor een overeenkomst voor drie jaar.​



In dit keuzedeel van twintig weken zijn mbo’ers onder meer zes keer een dagdeel aan de slag op het Instituut voor Sportstudies, dat wordt gevormd door de ALO en Sportkunde. Hier kunnen zij in allerlei opdrachten proeven aan de praktijk. Ook in het deel binnen het mbo maken studenten kennis met de inhoud van de opleidingen op hbo-niveau, het niveau dat wordt gevraagd en het werkveld.

Vooral op het gebied van studievaardigheid, zelfstandigheid en initiatief nemen wordt in het hbo meer gevraagd. Hier kunnen studenten zich dan ook stevig op voorbereiden in mbo-4 voordat zij doorstromen.

Het keuzedeel is gericht op tweede- en vooral derdejaars mbo’ers in de opleidingen voor sport en bewegen, maar staat ook open voor studenten uit andere richtingen. De drie mbo-instellingen en de Hanzehogeschool hebben voor het eerst in zo’n nauwe samenwerking een keuzedeel ontwikkeld, dat in het mbo sinds drie jaar een verplicht onderdeel is in het mbo.