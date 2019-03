Wasmachineprofessor levert bewijs: Grote zorginstelling bespaart 50%

Sneek- Huishoudens en zorginstellingen kunnen tientallen tot honderden euro’s per jaar op hun wasmiddelen besparen en langer met hun machine doen als zij beter doseren. Daarom is nu de Soapshuttle op de markt. Dit is een spotgoedkoop doseersysteem voor vloeibare wasmiddelen. Het bewijs dat er grootschalig bespaard kan worden op het gebruik van wasmiddel is geleverd. Op meerdere locaties van een aantal zorginstellingen waar dagelijks vele wassen gedraaid worden heeft de Soapshuttle gezorgd voor een besparing van maar liefst 50% op het gebruik van wasmiddel.

Het doseersysteem is ontwikkeld door Theo Brens van het bedrijf Soaprocket uit Sneek. Brens werkt zijn hele leven al in de wasmachines. Jaren geleden bedacht hij als eerste een succesvolle wasmachinereiniger die was- en vaatwasmachines optimaal reinigt en vrij maakt van nare geurtjes.

Doseren van een wasmiddel is moeilijker dan u denkt. Er moet rekening worden gehouden met liefst zes factoren:

– het gewicht van het wasgoed;

– de waterhardheid;

– de vervuilingsgraad van het wasgoed;

– het type wasmiddel;

– het soort wasgoed;

– de trommelinhoud.

Rekening houdend met deze factoren is het bijna onmogelijk het wasmiddel precies te doseren. Onderzoek leert dan ook dat bijna 90 procent van de consumenten te veel of te weinig wasmiddel gebruikt. Wassen blijkt voor veel mensen lastiger dan gedacht.

In de helft van de gevallen is sprake van overdosering en dat is slecht voor het milieu omdat er meer energie nodig is om het wasmiddel uit de kleding te wassen en je wasmachine loopt schade op van de zeepresten die achterblijven.

Onderdosering heeft ook nadelige gevolgen: het wasgoed wordt niet hygiënisch schoon en bacteriën blijven achter in de wasmachine.

Met behulp van de soapshuttle spaart u niet alleen het milieu maar bespaart u ook op kosten voor wasmiddelen, op machineonderhoud en dure reparaties.

Wie is hier blij mee; en wie niet?