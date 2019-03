Zon, wolken en een buitje

Sneek- We hebben komende dagen met een afwisseling van zon, wolken, regen en af toe flink wat wind te doen. Zo zou vrijdag de fraaiste dag van de week kunnen worden met aardig wat zon en blijft het droog, de andere dagen overheerst de bewolking en valt er geregeld regen.

Vandaag valt het ook met het weer mee, we zien het zonnetje, ook drijven er wolken over en vooral vanmorgen is er nog kans op een buitje. De wind is meest zwakt tot matig uit het zuidwesten, temperatuur 9 graden.

Komende nacht neemt de bewolking toe en later valt er regen.

Morgen hebben we dan weer een regendag te pakken, er valt meest lichte regen. De wind neemt weer toe en wordt matig tot (vrij) krachtig uit het zuid tot zuidwesten. De temperatuur vrij hoog voor de tijd van het jaar, we halen later op de dag de 11 graden.

Ook donderdag moeten we rekening houden met regen en tevens zet de wind later op de dag een tandje bij. Opnieuw een 10 graden.

Dirk van der Meer