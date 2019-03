Surinaams Eetcafé Ken Balanceerde op het randje van de afgrond

Sneek- Surinaams Eetcafé Ken aan de Graaf Adolfstraat in Sneek, bij velen bekend als Ken’s Eatcounter, is sinds 2012 een begrip in Sneek en omstreken. Toch scheelde het in 2014 maar heel erg weinig of ‘het avontuur’ van oprichter en eigenaar Kenneth Raymond Schalkwijk was voortijdig geëindigd. Een breed lachende Ken Schalkwijk staat al op ons te wachten in zijn Surinaams Restaurant aan de Graaf Adolfstraat in Sneek voor ons interview.

Straatschoffie

Ken Schalkwijk, in 1964 geboren in Paramaribo, was de enige jongen in een gezin van vier kinderen. Hij bracht de eerste acht jaar van zijn leven door Suriname. Dat was toen nog onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. In 1971 vertrok zijn moeder naar Nederland om daar na haar scheiding een nieuw leven op te bouwen. Een jaar later had ze dankzij keihard werken genoeg geld verdiend om haar kinderen over te laten komen naar Nederland.

Na vier jaar Den Haag begon Kenneth te ‘puberen’ en dreigde hij volgens zijn moeder het verkeerde pad op te gaan met ‘foute’ vrienden. ‘In Den Haag worden ‘straatschoffies’ boefjes en dat gaat met Ken niet gebeuren’ was haar commentaar. Hij werd tijdelijk bij zijn oudste zus in de Noordoostpolder ondergebracht. “Die beslissing van mijn moeder heeft me op het rechte pad gehouden” vertelt Ken met pretlichtjes in zijn ogen. “Mijn moeder is het schoolvoorbeeld van een Surinaamse vrouw. Ze was vader en moeder tegelijk. Een harde werker, liefdevol en met een heel klein hartje. Maar wel streng. Er hingen altijd heerlijke kookluchten bij ons in huis. Ik stond als jochie van tien jaar al naast haar in de keuken in de potten en pannen te roeren. Iedereen was welkom en er werden altijd te grote hoeveelheden gekookt, want er kon eens iemand langs komen.”

Naar het hoge Noorden

In 1979 verhuisde de familie naar Leeuwarden. Ken begon aan een koksopleiding en hielp in zijn vrije tijd een vriend in de snackbar. ‘Ik haalde daar mijn diploma patatbakken’, vertelt hij met een brede lach. Totdat hij werd opgeroepen voor militaire dienst en zijn patatbakkersschort moest verwisselen voor het uniform van de Landmacht. Daarna begon ‘het echte leven’ voor Schalkwijk. Hij werd instellingskok bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en verzorgde daar tien jaar lang dagelijks met zijn collega’s in de keuken ongeveer 2.500 maaltijden. De lol raakte er voor de goedlachse Ken vanaf toen het MCL steeds groter werd en het koken ‘een kunstje’ werd. Met zijn vriendin en drie kinderen verhuisde hij naar Heerenveen en in de jaren daarop was hij kok in verschillende restaurants in Friesland, Drenthe en Overijssel en werkte hij acht jaar als instellingskok bij de Stichting De Noorderburg in de vestigingen in Sneek en Drachten.

Eigen baasje

“Hard werken vind ik heerlijk. Maar ’s zomers meer dan zestig uur per week draaien en elke winter weer ‘gelazer’ met het UWV over een uitkering, daar had ik genoeg van. In 2012 besloot ik dus hard te gaan werken voor mezelf en ben ik op het Kaatsland in Sneek Ken’s Eatcounter begonnen. Zonder enige managementervaring en dat wreekte zich. Het was twee jaar lang hard werken en weinig verdienen. Mensen wisten mij niet te vinden en de omzet was te laag. De rekeningen stapelden zich op. Ik kwam er alleen niet meer uit. Ik heb toen mijn trots aan de kant gezet en heb aangeklopt bij het bedrijvenloket van de gemeente Súdwest-Fryslân.”

Met een begeleider van de gemeente werd Ken’s Eatcounter doorgelicht. “Onderdeel van die gesprekken was onder andere om duidelijk te krijgen wat ik wilde, waar ik goed in ben en wat ik door anderen moet laten doen. Ken’s Eatcounter bleek best levensvatbaar, maar het ‘snackbar-imago’ moest ervan af. “We moesten onze klanten duidelijk maken dat we een Surinaams Restaurant waren” legt Schalkwijk uit. Dus werd de naam ‘Surinaams Eetcafé Ken’ en kwam er een aantrekkelijke website (https://eetcafeken.nl/). Daarnaast kwam er een Surinaamse rijsttafel op het menu. Vanaf dat moment gingen de zaken bergopwaarts en kregen we het druk doordat de mond-tot-mond reclame zijn werk deed.

Gemeentelijk Bedrijfskrediet

Eén van de mogelijkheden die gemeente heeft is een bedrijfskrediet aanbieden wanneer het bedrijf levensvatbaar is. Het bedrijf van Ken werd levensvatbaar gevonden en daardoor kon er een akkoord aangeboden worden aan alle schuldeisers van Surinaams Eetcafé Ken. Daarna was het Surinaamse Restaurant klaar voor een doorstart. De zaken gingen goed en in 2016 verhuisde het restaurant naar de Graaf Adolfstraat 37-1, omdat de locatie aan het Kaatsland te klein was geworden.

Kent u een ondernemer zoals in bovenstaand voorbeeld? Een ondernemer die een financieringsbehoefte heeft, maar geen financiering krijgt bij reguliere geldverstrekkers. Vertel die ondernemer dat de gemeente ook kredietfaciliteiten heeft voor ondernemers in nood en adviseer om contact met ons op te nemen! Twijfelt u of iemand in aanmerking komt? Wilt u meer weten over de regeling neem dan contact op met een accountmanager van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Accountteam Súdwest-Fryslân

Telefoon: 14 0515

Mail: ondernemen@sudwestfryslan.nl

website: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/accountteam-ondernemen/