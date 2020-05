Dronken Sneker wil agenten ‘door de kop schieten’

Leeuwarden-De politie van Leeuwarden heeft een man uit Sneek aangehouden, die dreigde ze ‘door de kop te schieten’. Dat meldt de politie. De man had geen wapen bij zich. Volgens de politie had de man van 59 te veel gedronken, Midden in de nacht kreeg hij ruzie over een rit in een taxi. Daar kwam de politie op af. Dat was in de wijk Heechterp.

De verdachte was volgens de politie “erg dronken” en “vervelend aanwezig”. Na een waarschuwing ging hij op de bon voor openbare dronkenschap. Daarna begon hij de agenten te beledigen, en hij dreigde ook een wapen op te halen, en de agenten dood te schieten. Ze hebben hem aangehouden.