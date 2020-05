Offingawier-Vanavond moest de brandweer in actie komen voor een korte felle brand in een Sauna in Offingawier. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het schuurtje met daarin een sauna.

De brandweer had het vuur gelukkig snel onder controle en kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. Van de sauna bleef weinig over, de woning liep lichte brand schade op .

Foto Jan Douwe Gorter