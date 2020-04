Oppenhuizen-De politie heeft in een huis aan de H.S. Reinardastrjitte in Oppenhuizen een zwaargewonde vrouw gevonden. Volgens de politie is ze slachtoffer geworden van geweld. In de omgeving is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd. De hulpdiensten zijn aanwezig, meldt de politie.