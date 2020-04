UPDATE:Vrouw omgekomen bij geweldsdelict in woning in Oppenhuizen

Oppenhuizen-Een zwaargewonde vrouw die werd aangetroffen in een huis aan de H.S. Reinardastrjitte in Oppenhuizen is overleden. Dat meldt de politie op Twitter. Volgens de politie is ze slachtoffer geworden van geweld.

De hulpdiensten werden opgeroepen, maar konden niet voorkomen dat de vrouw in de woning aan haar zware verwondingen bezweek.

In de omgeving is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd. De forensische opsporing voert sporenonderzoek uit.

Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar, vertelt politiewoordvoerder José van Gijssel. De politie heeft het vermoeden dat het gaat om een incident in de relationele sfeer.

Foto Jan Douwe Gorter