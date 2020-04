Sneek-In een woning aan de Brédyk in Sneek heeft de politie woensdagavond een man van 69 aangetroffen met meerdere steekwonden in zijn lichaam. De man is naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe het met hem is.

Een vrouw van 58 is door de politie aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident. De vrouw en de man woonden samen in de woning. De steekpartij is volgens de politie het gevolg van een situatie in de relationele sfeer.

Foto Jan Douwe Gorter