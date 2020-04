Sneek- Gistermiddag even voor 14.00 uur kreeg de brandweerpost van Sneek een brandmelding van De Heus Voeders bv. Aan de Einsteinstraat. Het bleek gelukkig loos alarm.

Gisteravond de melding van ‘buitenbrand’ aan de Leeuwarderweg in Sneek: “Broei in een hoop hooi. Met behulp van shovel en water was de warmte er snel uit.”

Foto’s Brandweer Sneek