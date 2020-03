Sneek- Let op! Word je gebeld door ‘een belastinginspecteur’ met het dringende verzoek zo snel mogelijk je belastingschuld over te maken? Trap er niet in! De Belastingdienst belt nooit met het verzoek geld over te maken.

We zien een stijging in het aantal aangiftes van veelal ondernemers die gebeld worden, en op een dwingende manier over gehaald worden om grote bedragen over te maken aan een deurwaarder, en vervolgens aan de ‘Belastingdienst’. Het gaat hier om duizenden euro’s!