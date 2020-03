Sneek-De brandweer van Sneek is dinsdag 17 maart gealarmeerd voor een aardgas lekkage op de Alexanderstraat. De melding werd om 15:46 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die met spoed ter plaatse is gegaan.

In de afgelopen dertig dagen is de brandweer van Sneek 21 keer gealarmeerd en moest de ambulance 0 keer naar die plaats toe.