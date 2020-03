Stofwolk veroorzaakt brandalarm bij stationsgebouw Sneek

Sneek-De brandweer van Sneek is vrijdag 13 maart gealarmeerd voor een automatisch brandalarm op de Dr. Boumaweg. De melding werd om 12:48 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Bij aankomst bleek er gelukkig geen brand te zijn in het stationsgebouw aan de Dr. Boumaweg. Tijdens werkzaamheden was er een behoorlijke stofwolk ontsnapt uit de stofafzuiging van een schuurmachine en dat bleek de boosdoener. Na controle kon de brandweer weer terug naar de kazerne.

Foto’s Henk van der Veer