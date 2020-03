Inbraak bij De Koperen Kees: Omzet en fles Red Label meegenomen

Sneek- Afgelopen dinsdagnacht is er bij Restaurant De Koperen Kees ingebroken. De eigenaar van het etablissement aan de Julianastraat in Sneek stelt een diner voor twee beschikbaar voor degene die met de gouden tip komt om de dader(s) op te sporen, zo lezen we op de fb-pagina van het restaurant:

“Gasten komen graag bij ons, zo graag dan men buiten openingstijden een bezoek aan ons brengen. Dinsdagnacht rond 2:55 is er bij ons ingebroken, omzet en een fles red label mee genomen. Dus mocht je iemand aangeschoten met een kassalade onder de arm zien lopen, laat het ons weten. Voor de gouden tip verzorgen we een diner voor 2!”