Sneek- De politie heeft maandag een 33-jarige Sneker bekeurd die onder invloed van drugs achter het stuur zat, geen rijbewijs had en maar liefst 41 kilometer per uur te hard reed. De man werd aangehouden op de Overijsselselaan omdat hij veel te hard reed. Toen bleek dat de man ook geen rijbewijs had. De man is meegenomen naar het bureau. Daar bleek uit een bloedproef dat hij THC en cocaïne had gebruikt. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd en drie bekeuringen.