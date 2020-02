Sneek-De brandweer van Sneek is vanmorgen vroeg gealarmeerd voor een woningbrand op de Willemstraat. De melding werd om 06:52 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Over de oorzaak van de woningbrand, die om 06:56 werd opgeschaald naar middelbrand, is nog niets bekend. Achteraf viel de schade mee.

Foto: Jan Douwe Gorter