Forse daling inbraken in Súdwest-Fryslân

Sneek- Afgelopen jaar werden er in Nederland in totaal 39.452 woninginbraken geregistreerd; 8 procent minder dan in 2018. In de provincie Friesland daalde het aantal inbraken in woningen minder sterk, met bijna 5 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van de meest recente politiecijfers.

Minder sterke afname dan landelijk gemiddeld

Afgelopen jaar werden er in Friesland in totaal 1.255 woninginbraken geregistreerd. Dit waren er 4,8 procent minder dan in 2018. Het gros van de inbraken vond binnen de provincie plaats in de gemeenten Leeuwarden (431), Waadhoeke (116) en Heerenveen (104). Aan de andere kant van het spectrum staan de Waddeneilanden. Zo werd in de gemeenten Schiermonnikoog en Vlieland vorig jaar geen enkele keer ingebroken. Ook op Terschelling en Ameland ligt het aantal inbraak-incidenten opvallend laag (2).

Opvallende gemeenten binnen Friesland

Op het Friese vasteland valt Súdwest-Fryslân het meest op in positieve zin. In deze gemeente daalde het aantal inbraken afgelopen jaar met 39,2 procent (van 158 inbraken naar 96 inbraken). In Waadhoeke steeg het aantal inbraken relatief gezien het meest (56,8 procent stijging), van 74 inbraken naar 116 inbraken.