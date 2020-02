Het stinkt aan het Duizendblad…

Sneek- De brandweer van Sneek rukte gistermiddag uit naar het Duizendblad, na een telefoontje over een vreemde geur in een van de huizen in de straat. In eerste instantie werd aan een gaslek gedacht, maar bij nader onderzoek bleek dit de stank bij meerdere woningen het geval te zijn.

Verder onderzoek wees uit dat er waarschijnlijk iets in het riool was gedeponeerd wat de onwelriekende geur veroorzaakte. De brandweer heeft vervolgens contact met de gemeente SWF gezocht en deze is ter plaatse gekomen waarna het incident verder is overgedragen aan de gemeente.

Foto’s Brandweer Sneek