Sneek- Vorig weekend moest de Sneker brandweer verschillende keren in actie komen in verband met stormschade. Vanmiddag werd de hulp van de brandweer ingeroepen wegens wateroverlast aan de Oude Dijk in Sneek.

Nadat het water was weggepompt is Salvage ingeschakeld voor verdere afwikkeling van de waterschade in het pand.

Foto’s en bron: FB-pagina Brandweerpost Sneek