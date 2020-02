Druk dagje voor Brandweer Sneek

Sneek- Bij de Brandweer Fryslân zijn zondag zo’n 65 meldingen van stormschade binnengekomen. Dat zegt woordvoerder Rutger de Groot. De brandweer kon alle stormmeldingen goed verwerken. De meldingen liepen uiteen van omgevallen bomen tot borden die omwaaiden. Ook voor kapot gewaaide delen van het dak kwam de brandweer in Fryslân meerdere keren in actie. In totaal zijn er 65 brandweerkorpsen in Fryslân, die de meldingen met elkaar hebben opgepakt. “Daardoor kunnen we zo’n storm wel hebben”, laat De Groot weten. De meeste meldingen kwamen binnen tussen 16.00 en 18.00 uur. Na 23.00 uur was het rustig.

Brandweer Sneek

De brandweer van Sneek meldde het volgende (storm-) nieuws op haar site: Vanaf 16.15 uur tot 21.30 uur onderweg geweest voor 9 storm gerelateerde klusjes en een nacontrole brand. Onder andere: Boom op een auto, losliggende dak beplating, omgeklapt dak van een schuur etc. etc. Al met al, een druk dagje.

