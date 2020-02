Waarschuwing! Valse biljetten van 50 euro in omloop!

Sneek- De afgelopen dagen heeft de politie in Sneek meerdere malen meldingen gehad van oplichtingen waarbij werd betaald met valse biljetten van 50 euro. Het valse geld wordt ingeleverd op plekken waarvan ze weten er bijna geen controle is. Bijvoorbeeld bij maaltijd bezorgers of verkoop via marktplaats.

Herkennen



In deze biljetten ontbreekt vaak het watermerk (zichtbaar als je het biljet tegen het licht houdt) en het hologram (beweegt mee als je het biljet kantelt). De Nederlandse Bank heeft een gratis app ontwikkelt: de Echt of Vals+. Deze is voor zowel Android als iOS beschikbaar. Ook handig als je bijvoorbeeld iets verkoopt via een advertentie en de koper jou met een (50 euro) biljet betaalt!

Ook is er al heel voordelig een pen verkrijgbaar, waarmee je heel gemakkelijk biljetten kunt controleren op echtheid!

Heeft u vals geld ontvangen, neem contact op met de politie via 0900-8844