Caravan gestolen bij woonwagenterrein Sneek: “Zelfs de urn van oma is weg”

Sneek- In de nacht van vrijdag op zaterdag is de caravan van Romana van der Land uit Sneek gestolen. Zij reist langs markten met haar snoepkraam. Haar caravan stond op het parkeerterrein naast een woonwagenterrein en is voor Van der Land niet zomaar een vehikel, maar het is haar huis. Daarom is zij door de diefstal alles kwijt. Romana van der Land is alleenstaand en woont samen met haar zoontje van drie jaar oud. Ze woonde net een paar maanden permanent in de caravan, maar ze sliep dit weekend bij haar ouders op het woonwagenterrein, niet ver van het Zuidersportpark. En toen bleek ineens dat de caravan weg was.

“Voor mij is het mijn huis”

Romana: “Voor mij is het mijn huis. Al mijn bezittingen zaten er ook in. De urn van mijn oma, alles van mijn zoontje zoals zijn foto’s. Al onze kleding. Echt álles. Ik ben in principe ridder te voet nu. Ik heb niks. Dat is heel erg schrikken. Ik heb meteen de politie gebeld en we zijn ook meteen gaan kijken naar camerabeelden. Tot dusver is er nog niets uit gekomen.”

Camerabeelden hebben nog niet geholpen. “Er zijn beelden gemaakt dat ze van het terrein af rijden. Dus we weten het tijdstip en we zien duidelijk de caravan met een donkerkleurige auto. Maar meer eigenlijk niet. Wat moet iemand met mijn caravan? Het is een aparte caravan, misschien is het geld waard. Ze kunnen hem ombouwen, het zou kunnen dat ze dat van plan zijn,” zegt Van der Land.

“Er was nog nooit iets weggenomen”

Ze wil graag de spullen terug die in de caravan zaten. “Al zou men alleen een grote doos terugzetten met alleen de spullen, dan zou ik al heel gelukkig zijn. Natuurlijk het liefst alle spullen, maar de spullen hebben wel de prioriteit. Wij wonen hier eigenlijk al tien jaar. We gebruiken dit terrein al lang voor onze kermisspullen. Er was nog nooit iets weggenomen. Mijn caravan stond op slot. De caravan van mijn ouders niet, maar die hebben ze laten gaan. Dus het ging specifiek om deze caravan.” Van der Land vraagt iedereen om op de caravan te letten: die is van het merk Tabbert.

