Man (45) uit Sneek verdacht van geld aftroggelen prostituee

Leeuwarden – Een man uit Sneek wordt ervan verdacht dat hij een prostituee geld afgetroggeld heeft, nadat ze hem gevraagd had om een andere man om het leven te brengen. De vrouw stond vrijdag voor de rechter en als het aan Justitie ligt, moet ze een halfjaar de cel in.

Er zijn in totaal drie mensen bij deze zaak betrokken: de 35-jarige prostituee uit Zuid-Holland, de man uit Sneek (45) en een man uit Elburg. Die laatste was het beoogde slachtoffer. Hij zat samen met de vrouw in de prostitutie. De man mishandelde de vrouw, en al het geld dat ze verdiende hield de man voor zichzelf. Zij wilde uit die situatie ontsnappen en zag geen andere mogelijkheid dan moord. Toen kwam de Sneker in beeld.

De vrouw en de Sneker maakten afspraken. Hij zou 11.000 euro krijgen en dan een ander persoon inschakelen die de opdracht zou uitvoeren. Maar dat deed hij niet. Toen hij het geld had begon hij de vrouw te bedreigen. Hij zei dat hij de gesprekken opgenomen had, waarin zij de moordopdracht gaf, en dat hij hen openbaar zou maken als hij niet nog meer geld kreeg. En zo werd de vrouw opnieuw gedwongen om in de prostitutie te werken.

Beide mannen stonden dinsdag al voor de rechter. Het OM eiste toen een celstraf van bijna twee jaar tegen de man uit Elburg en een van dik drie jaar tegen de man uit Sneek. Tegen de vrouw eiste hij een halfjaar, omdat ze de man uit Elburg om het leven wilde laten brengen.

De rechtbank doet op 11 februari uitspraak.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/