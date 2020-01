Heeg- Een inwoner van Súdwest-Fryslân is maandagmiddag aangehouden omdat hij 82 kilometer per uur te hard reed. Dat meldt de politie. De 39-jarige man reed op de Burd in Heeg met een gecorrigeerde snelheid van 142 kilometer per uur, terwijl je op die weg maar 60 mag. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.