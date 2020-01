Man uit Stavoren (68) na treinincident weer vrijgelaten, onderzoek gesloten

Leeuwarden-De 68-jarige man die donderdag werd opgepakt in verband met het verdachte pakketje in de trein van Stavoren naar Leeuwarden is weer thuis. Hij werd donderdagavond door familieleden opgehaald. De man is geen verdachte meer, zegt de politie. Het onderzoek is gesloten.

De politie is ervan overtuigd dat de man niet de intentie had om iets strafbaars te doen. Mensen uit zijn omgeving zijn erg geschrokken van wat er gebeurd is. Ze zeggen dat de man geen slechte bedoelingen had en dat er van een poging tot brandstichting geen sprake kan zijn.

Al zegt een familielid dat de man kortgeleden een hersenbloeding heeft en dat hij daardoor een aardige tik heeft gekregen. Hij vergeet dingen en is soms ook wat verward. De jerrycan waar de politie het over heeft zou volgens een familielid een groot blik zijn met daarin oude benzine. Om te voorkomen dat er iets uit zou vallen had hij het met tape afgeplakt.

Het blik werd even voor elf uur aangetroffen in de trein. Getuigen vonden de situatie verdacht en waarschuwden de hulpdiensten. De man is op station Leeuwarden aangehouden. Omdat de politie niet direct kon zien om wat voor stof het ging werd het stationsgebied afgesloten. Al het treinverkeer van en naar Leeuwarden werd stilgelegd.

De EOD, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, werd ingeschakeld om het blik te onderzoeken. Om kwart over drie werd het sein gegeven dat alles weer veilig was en kon het treinverkeer langzaamaan weer op gang komen.

“Veiligheid staat altijd voorop”

De politie staat achter de beslissing om zo groot op te schalen. Er is een afweging gemaakt op basis van wat ze aangetroffen hebben, zegt politiewoordvoerder José van Gijzel. “Het gaat om een verdacht voorwerp op een druk station. Dan staat de veiligheid altijd voorop. We konden niet uitsluiten dat het ongevaarlijk was. We moesten het gebied wel ontruimen.”

