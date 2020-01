Leeuwarden-In een lege trein op station Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. De politie heeft een deel van het stationsgebied afgesloten om te onderzoeken om wat voor pakketje het precies gaat. Een deskundige van de politie komt ter plaatse of de EOD ook ingeschakeld moet worden. Spoorbeheerder ProRail is opgeroepen om de politie te assisteren.

Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Sneek is stilgelegd, meldt vervoerder Arriva.