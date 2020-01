Verdacht pakketje is jerrycan, man (68) uit Stavoren aangehouden voor betrokkenheid

Leeuwarden-Als sinds donderdagochtend houdt een aangetroffen pakketje in een Arriva-trein het station van Leeuwarden afgesloten. Het station werd ontruimd en daar rijden op dit moment geen treinen van of naar Leeuwarden. Dit weten we tot nu toe:

* Een 68-jarige man uit Stavoren is aangehouden. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord.

* Het verdachte pakketje is een jerrycan met onbekende vloeistof.

* De EOD, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, is onderweg naar Leeuwarden.

* Er is al sinds donderdagochtend geen treinverkeer van en naar Leeuwarden.

* Het stationsgebied van Leeuwarden is volledig afgesloten

Dat betekent dat er helemaal geen treinen rijden naar en vanaf de Friese hoofdstad. Reizigers worden buiten het station opgevangen. De bussen in onze provincie rijden wel, maar kunnen niet bij het station komen. Reizigers kunnen aan de Lange Markstraat in de stad in- en uitstappen.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/