Politie waarschuwt voor oplichting via Whats App

Sneek- De afgelopen weken komen er bij de politie diverse aangiftes binnen van mensen die via Whats App zijn opgelicht. In veel van deze gevallen doet de oplichter zich voor als een bekende, geeft aan een nieuw nummer te hebben en vraagt vervolgens om geld over te maken of om een rekening te voldoen. Vaak halen de oplichters hun info van social media: foto’s, namen, familieleden, enz. Wees ervan bewust wat je allemaal deelt en maak niet zomaar geld over. In dergelijke gevallen is het raadzaam je familielid te benaderen via het “oude nummer” om zo te voorkomen dat je slachtoffer wordt van oplichting.