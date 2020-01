Grote schade door uitslaande brand in centrum Bolsward

Bolsward- Bij een uitslaande brand in het centrum van Bolsward is met de jaarwisseling grote schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

De brand was aan de straat de Schilwijk. De vlammen sloegen op een bepaald moment uit het dak en ook aan de achterkant van de woning. De brandweer van Bolsward was met twee bluswagens en een hoogwerker aanwezig om het vuur te bestrijden.

Volgens de brandweer was er niemand meer in de woning aanwezig. Op een bepaald moment werd er opgeschaald naar grote brand en kwamen er nog extra bluswagens bij uit Sneek. De brand in Bolsward zorgde voor veel schade. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.