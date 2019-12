Sneek- De brandweer van Sneek moest op Eerste Kerstdag uitrukken voor een veulen in nood aan de Oerdyk in Loënga. Het jonge paard was in een mestput beland en kon er niet meer uitkomen. Met behulp van een singelband en een touw slaagde de brandweer erin om het veulen uit de mestput te redden.

Er werd ook hulpverlening opgeroepen uit Leeuwarden, maar die kon halverwege omkeren.