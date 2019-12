Update ongeluk Sneek

Sneek- Vanmiddag heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen vier voertuigen. Dit gebeurde ter hoogte van zwembad It Rak net voor de brug over de Woudvaart en niet zoals eerder gemeld op het Penningkruid. Hulpdiensten rukten massaal uit. Gelukkig waren de personen al uit de voertuigen. Een persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De Sneker brandweer heeft hand en spandiensten verricht, maar hoefde verder niet in actie te komen om personen te bevrijden. Door het ongeval ontstond er een flinke file op de rondweg richting Joure.

Foto Jan Douwe Gorter