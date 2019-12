Getuige winkeldiefstal gezocht

Sneek- Op donderdag 05 december 2019 rond de klok van 15:50 uur vond er een winkeldiefstal plaats aan de Oosterdijk te Sneek. Deze diefstal, een diefstal van een jas, werd gezien door een klant. Deze klant waarschuwde het winkelpersoneel. De politie wil graag in contact komen met deze klant.

Bent jij deze klant of heb je hierover informatie? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt dit doen door te bellen naar 0900-8844. Uiteraard ben je ook welkom aan het politiebureau.

Registratienummer: 2019323402

