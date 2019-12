Wommels- In Wommels is zondagochtend een dode vrouw gevonden. Ze lag in het water bij de straat de Tywert. Zaterdag heeft de politie in de omgeving gezocht naar een vermiste Poolse vrouw. Het is nog niet bekend of de vrouw die nu is gevonden, de vermiste Poolse is.

De vrouw is donderdag voor het laatst gezien. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Hulpdiensten zijn aanwezig op de plek waar de vrouw gevonden is.