Sneek – In het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek is donderdagmiddag een brand ontstaan. Het zou vermoedelijk gaan om brand tussen het plafond en het systeemplafond. De brand is inmiddels onder controle.

Op het moment dat de brandmelding binnenkwam is de brandweer uit voorzorg opgeschakelt naar “Grote brand” en was met meerdere voertuigen opgerukt naar het museum. Alle aanwezige personen wisten op tijd het pand te verlaten. Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog niet bekend.