Politie Sneek zoekt getuigen ongeval

Sneek- Op 4 november rond 14:15 uur is een vrouw op haar fiets in botsing gekomen met een grijze auto. De fietsster kwam vanaf de Kleine Palen en wilde oversteken naar het Zuidend. Hierbij is zij door het voertuig geraakt en op de grond gevallen, naast haar fiets. De bestuurder van de auto zou zijn doorgereden.

Ben jij getuige van deze aanrijding of heb je hierover informatie? Dan komen we graag met je in contact! Je kunt dit met ons delen door te bellen naar 0900-8844 of voor het anoniem melden, via 0800-7000. Uiteraard ben je ook welkom aan het politiebureau. Graag o.v.v. zaaknummer 2019294028.