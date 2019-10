Sneek – De brandweer kreeg vanmiddag een melding binnen van rookontwikkeling in het Fries Scheepvaart Museum en is op onderzoek uitgegaan. Het vermoeden was dat de rookontwikkeling afkomstig was van het ventilatiesysteem en dit vermoeden is intussen bevestigd. Een vastgelopen motor in het ventilatiesysteem is waarschijnlijk de oorzaak geweest. De eenheden zijn weer teruggekeerd naar de kazerne.

Foto: Jan Douwe Gorter