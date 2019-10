Brand zorgt voor schade aan dak bij woning in Koufurderigge

Koufurderigge – Er is vrijdagavond brand uitgebroken in een huis aan De Zwaan in Koufurderigge. De brand zat in het dak van het huis. Er waren geen mensen meer thuis. Op de Facebook van Brandweer Sneek staat het volgende geschreven: “De vuurhaard zat tussen het dakbeschot en de dakpannen. Een hoogwerker erbij biedt dan uitkomst aangezien het de vuurhaard moeilijk was te bereiken. Na een 3 kwartier het sein brandmeester, de schoorsteen had wel veel schade opgelopen en moest worden gestabiliseerd. De bewoners worden verder bij gestaan door salvage.

Foto’s: Facebookpagina Brandweer Sneek