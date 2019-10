Beter voorbereid op brand  

Sneek- Weten wat je moet doen bij brand; dat het was doel van de brandoefening voor de bewoners van de Talant locatie aan de Oude Oppenhuizerweg. Samen met de brandweer is de oefening zorgvuldig voorbereid. Brandweerman Jos van der Kooij komt een week voor de oefening alvast even langs om kennis te maken. Want ook al is het een oefening, spannend is het wel.

“Het is belangrijk om de mensen goed voor te bereiden op een brandoefening. De onverwachte situatie is erg spannend voor de bewoners. Ik wil ze hier goed op voorbereiden en daarom vind ik het belangrijk om eerst kennis te maken. Ik vertel ze over mijn werk bij de brandweer en wat ze kunnen verwachten van de oefening.”

Kennismaking

Alle ogen zijn al snel gericht op brandweerman Jos. Hij begint zijn verhaal met waarom het zo belangrijk is om een brandoefening te houden. “Hoe herken je een brand? En wat moet je doen als er brand is?”, vraagt hij vervolgens. Elisabeth durft het gesprek met de brandweerman wel aan. “Als je rook ziet en het alarm gaat, dan moeten we naar buiten want daar ben je veilig”, weet ze te vertellen. “Ook al is het koud, je moet toch nog buiten.” “Dat klopt”, geeft brandweerman Jos aan. “Het is belangrijk om allemaal op één plek te verzamelen, zodat we zeker weten dat iedereen veilig is.”

Nepbrand en neprook

“Bij de brandoefening met ‘nepbrand’ is een echte brandweerauto en ‘neprook’. Hierdoor lijkt het net een echte brand”. Deze boodschap zorgt even voor spanning bij de bewoners, maar brandweerman Jos kan ze gelukkig goed uitleggen waarom de oefening zo echt mogelijk moet lijken.

Dat wil ik meemaken

Voordat brandweerman Jos zijn pak aantrekt, stelt hij de vraag wat een brandweerman allemaal aan moet trekken voordat hij naar een brand gaat. Ook nu weet Elisabeth het antwoord: “Een helm!” Jos begint te lachen. “Nu ben ik de helm vergeten om mee te nemen, maar goed dat je de helm noemt.” Vervolgens trekt hij zijn pak aan en ook Elisabeth trekt een brandweerpak aan. Het is een mooi einde van de oefening. “Nu weten jullie ongeveer hoe de brandweer er uit ziet en wat er gaat gebeuren bij de oefening”, zegt Jos. “Het is niet eng. We komen om te oefenen”. Elisabeth ziet het wel zitten. “Dat wil ik wel meemaken”, zegt ze dapper.