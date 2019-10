Sneek-Bij de politie in Sneek zijn meerdere aangiftes gedaan over het betalen met een

vals E 10,- biljet. Heeft u meer informatie of is u dit ook overkomen?



Dan hoort de politie dat graag. U kunt de politie bereiken via 0900-8844 of voor het anoniem melden via 0800-7000. Uiteraard bent u ook welkom aan het politiebureau. Graag o.v.v. zaaknummer 2019278807 / 2019279993