Sneek- Vanmorgen omstreeks 7:15 uur heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden aan de Leeuwarderweg, ter hoogte van de rotonde. Het betreft een aanrijding tussen een personenauto en een fietser. Bent u hiervan getuige geweest, dan komen we graag met u in contact via 0900-8844 o.v.v zaaknummer 2019273030