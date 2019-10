Sneek- In de nacht van zaterdag 5 oktober op zondag 6 oktober is er een autoruit vernield mogelijk is hierbij een drankfles gebruikt. Het voertuig stond geparkeerd in de Frederik Hendrikstraat te Sneek. Heeft u iets gezien of gehoord dan kunt u bellen met 0900-8844 of voor het anoniem melden, via 0800-7000. zaaknummer 2019266664