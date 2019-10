Valse NUON medewerkers

Sneek- Gisteren, 3 oktober rond 19:00 uur, is er in de grote Potterzijlflat te Sneek een bewoonster op leeftijd benaderd door twee mannen. Zij belden aan en vertelden van de NUON te zijn. Zij kwamen met een smoes de woning binnen. Na het vertrekken van de heren bleek mevrouw te zijn bestolen.

Met dit bericht willen we een ieder waarschuwen voor dergelijke personen die met een smoes proberen uw woning te betreden! Daarnaast willen we vragen of u iets verdachts heeft gezien of misschien zelf slachtoffer bent geworden van deze mannen/werkwijze. Heeft u informatie voor ons of iets gezien? Dan horen we dat graag. U bent van harte welkom aan het bureau en/of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000. O.v.v. zaaknummer 2019263858.

Delen van bovenstaand bericht wordt gewaardeerd!