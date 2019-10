Verdachte pannenverkopers

Sneek- De politie ontvangt de laatste weken diverse meldingen over dubieuze pannenverkopers. De personen trachten om door middel van een bijzonder verhaal (babbeltruc) pannen te verkopen aan mensen op straat of aan de deur.

Zij vragen hiervoor zeer hoge bedragen. Wij willen u vragen om alert te blijven en hier niet op in te gaan. Laat deze of andere onbekende personen met een bijzonder verhaal ook nooit binnen. Met wat voor een smoes dan ook. Vertrouwt u het niet? Bel direct 1-1-2 ! Probeer daarbij een zo duidelijk mogelijk signalement en eventueel kenteken te geven.