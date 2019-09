Sneek – Afgelopen nacht, tussen 3:00 en 4:00 uur, is er ingebroken bij de VipShop aan de Oosterdijk 40 te Sneek. Heeft u informatie over deze inbraak of bent u een omwonende/ondernemer en in bezit van een beveiligingscamera waar mogelijk beelden op staan? Dan komt de politie Sneek graag met u in contact! U kunt politie Sneek bereiken via 0900-8844 en voor het anoniem melden, op 0800-7000. Daarbij graag onder vermelding van zaaknummer 2019257518.