Sneker krijgt gevangenisstraf voor dreigen met terroristisch misdrijf

Sneek – Een man uit Sneek is donderdag door de rechter in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 12 voorwaardelijk voor het dreigen met een terroristisch misdrijf. De man heeft onder andere gedreigd om met gasflessen en benzine naar het gemeentehuis in Sneek te komen en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming om het leven te brengen.

Volgens de rechtbank heeft de man door het uiten van zijn dreigementen geprobeerd de overheden te dwingen om de omgang met zijn zoon mogelijk te maken. Zo dreigde hij een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming om het leven te brengen als die niet in het voordeel van de man zou beslissen. Bovendien heeft de Sneker op 28 maart verwezen naar ‘Utrecht’, waar tien dagen eerder een aanslag in een tram was. Die feiten wijzen volgens de rechtbank op een terroristisch misdrijf.

Hennepkwekerij in huis

In de woning van de man zijn kogelpatronen en een wapen aangetroffen. Bovendien werden er in zijn huis een groot aantal joints en een hennepkwekerij gevonden. Daaruit concludeert de rechtbank dat de man zich bezighoudt met criminele activiteiten.

Een psycholoog heeft de man onderzocht en hem verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De rechtbank heeft dat oordeel overgenomen. De Sneker werd daarom tot 18 maanden veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk. De man kreeg bovendien een meldplicht en een ambulante behandeling opgelegd.

