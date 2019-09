Sneek- In de nacht van vrijdag op zaterdag, 30 op 31 augustus, heeft de politie een TOMTOM navigatiesysteem aangetroffen. Vermoedelijk is deze van diefstal afkomstig.

De politie Sneek is op zoek naar de eigenaar.

Verzoek om contact op te nemen met de politie Sneek middels het landelijke telefoonnummer 0900-8844 onder vermelding van BVH nummer 2019231080