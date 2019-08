Sterke afname schuurinbraken in Friesland  

Sneek – Het aantal inbraken in Friese schuren, boxen en garages is in de eerste helft van dit jaar met 15,4% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Landelijk daalde het aantal inbraken in bijgebouwen minder fors, met 4%. Dit blijkt uit Nationale Politiedata die Independer in kaart heeft gebracht.

Inbraken in bijgebouwen

In heel Nederland werden tussen januari en juni 12.436 mensen slachtoffer van inbraak in hun schuurtje of garage(box). Dagelijks zijn dit gemiddeld dus bijna 70 inbraken. Hoewel de landelijke trend een daling van het aantal inbraken laat zien, zijn er vijf provincies waar wel sprake is van een stijging: Zeeland (27,1%), Groningen (11,8%), Drenthe (5,9%), Gelderland (8%) en Noord-Brabant (6,4%). In de overige provincies, waaronder Friesland, is het aantal inbraken in bijgebouwen juist gedaald. De sterkste afname is te zien in Flevoland, waar de daling 37,6% bedraagt.

Ruim kwart verzekeraars beperkt dekking

Independer inventariseerde de dekking van 55 verschillende inboedelverzekeringen. Hieruit blijkt dat 15 van deze verzekeringen een maximaal verzekerd bedrag hanteren voor diefstal uit een bijgebouw. Met bedragen tussen de 250 en 10.000 euro zijn de onderlinge verschillen groot. Bijna elke verzekeraar hanteert wel de regel dat er alleen dekking is als er zichtbare sporen van inbraak zijn. Zijn die er niet en ben je bijvoorbeeld vergeten je schuur op slot te doen? Dan zal een verzekeraar niet uitbetalen.

‘’Mensen die veel van waarde in hun schuur hebben staan, kunnen het best controleren of hun verzekering een maximaal verzekerd bedrag hanteert en of dit toereikend is. Als dit niet het geval is, kunnen zij uitwijken naar een polis die dit maximale bedrag er niet in heeft zitten”, aldus Knopperts.