Sneek-Van morgenvroeg om kwart over vijf moest de brandweer in actie komen voor een autobrand aan de Eekmolen in Sneek. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al volledig in brand op de oprit van de woning .

Met hogedrukstralen werd de brand geblust en kon overslag naar de woning worden voorkomen .Wel liep de woning rookschade op . De auto ging verloren Over de oorzaak is nog niks bekend.

Foto’s Jan Douwe Gorter