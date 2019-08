Sneek- In de nacht van zaterdag 17 augustus op zondag 18 augustus zijn er meerder voertuigen vernield met putdeksels. De putdeksels waren afkomstig uit de Jachthavenstraat. Heeft u iets gehoord of gezien dan komen wij graag met u in contact! U kunt bellen via 0900-8844 of voor het anoniem melden, met 0800-7000. U bent natuurlijk ook van harte welkom aan het politiebureau. BVH 2019218353